В Москве в Северо-Западном тоннеле перекрыли три полосы движения из-за возгорания автобуса

Пожар потушен, пострадавших нет

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Автобус загорелся в Северо-Западном тоннеле в Москве, в результате перекрыты три полосы движения в сторону области. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"В Северо-Западном тоннеле произошло загорание автобуса. Площадь пожара составила 4 кв. метра. Перекрыто три полосы движения в сторону области", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пожар уже потушен. Пострадавших нет.