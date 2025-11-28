В Москве в Северо-Западном тоннеле перекрыли три полосы движения из-за возгорания автобуса
Редакция сайта ТАСС
18:54
МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Автобус загорелся в Северо-Западном тоннеле в Москве, в результате перекрыты три полосы движения в сторону области. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.
"В Северо-Западном тоннеле произошло загорание автобуса. Площадь пожара составила 4 кв. метра. Перекрыто три полосы движения в сторону области", - сказал собеседник агентства.
По его словам, пожар уже потушен. Пострадавших нет.