В КБР завели дело после мошенничества с покупкой 8 тыс. саженцев яблони

Злоумышленником оказался ранее судимый 51-летний житель Нальчика, находящийся в федеральном розыске

НАЛЬЧИК, 28 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело завели в Кабардино-Балкарии после мошенничества с покупкой 8 тыс. саженцев яблони на 1,6 млн рублей. В преступлении подозревается местный житель, сообщили в региональном МВД.

"С заявлением к полицейским обратился руководитель сельхозфирмы. Он сообщил о совершенном в отношении него мошенничестве. Мужчина пояснил что, заказал по объявлению в интернете восемь тыс. саженцев яблонь общей стоимостью 1,6 млн рублей и перевел частями эту сумму. Однако в назначенное время товар не был доставлен, а деньги ему никто не вернул", - рассказали в МВД.

Полицейские задержали подозреваемого в Краснодарском крае. Им оказался ранее судимый 51-летний житель Нальчика, находящийся в федеральном розыске. Мужчина признал вину и возместил ущерб.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Мужчину взяли под стражу.