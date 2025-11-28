В Воронежской области повторно объявили опасность атаки БПЛА

Жителей региона призвали сохранять спокойствие

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 28 ноября. /ТАСС/. Режим опасности атаки БПЛА объявили на территории Воронежской области. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

"Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона вновь объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Ранее аналогичное предупреждение действовало в регионе с 16:59 до 20:27 мск.