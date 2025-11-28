В Татарстане стая бездомных собак напала на ребенка

Муниципалитет окажет девочке необходимую помощь, сообщил мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев

КАЗАНЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Девятилетняя девочка доставлена в больницу в Татарстане после нападения на нее стаи бездомных собак. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Зеленодольского муниципального района республики, мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев.

"Сегодня на автобусной остановке "Молодежный", при въезде в поселок Васильево, стая безнадзорных собак напала на 9-летнюю девочку. <…> Девочка доставлена в ДРКБ [детскую республиканскую клиническую больницу] и сейчас находится под присмотром медиков", - написал он.

Афанасьев добавил, что вся необходимая помощь ребенку от муниципалитета будет оказана. "Известно, что многодетная семья проживала в СНТ "Здоровье" с февраля 2025 года", - уточнил он.

По данным главы, в ситуации разбираются правоохранительные органы.