В Удмуртии в ДТП с двумя автомобилями погиб человек

Еще трое пострадали

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Авария с участием двух легковых автомобилей произошла вечером 28 ноября в Удмуртии, в результате один человек погиб и трое, в том числе двухлетний ребенок, получили различные травмы. Об этом говорится в сообщении Госавтоинспекции республики.

"В результате ДТП водитель автомобиля Hyundai Santa Fe скончался на месте до приезда скорой помощи, его двухлетний пассажир получил травмы и был госпитализирован. Стоит отметить, что ребенок перевозился без детского удерживающего устройства. Водитель автомобиля Hyundai Tucson и его пассажир - 40-летняя женщина с полученными травмами доставлены в медицинское учреждение", - отмечается в сообщении.

Авария произошла на 20-м км автодороги Воткинск - Шаркан в Шарканском районе Удмуртии. По предварительной информации, водитель автомобиля Hyundai Santa Fe при выполнении обгона в зоне действия запрещающего знака выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем Hyundai Tucson.

Силами МЧС России проводилась деблокировка погибшего и пострадавших. По факту аварии проводится расследование, причины и обстоятельства устанавливаются.