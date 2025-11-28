Дочь Чибиса подверглась вымогательству денег со стороны мошенников

Возбуждено уголовное дело

Редакция сайта ТАСС

МУРМАНСК, 29 ноября. /ТАСС/. Дочь губернатора Мурманской области Андрея Чибиса подверглась шантажу и вымогательству со стороны мошенников, возбуждено уголовное дело. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

"Моя дочь Лиза стала жертвой мошенников. И начиналось все с банального кода для получения доставки. А в итоге закрутилось так, что и шантаж, и угрозы, и очень такая четкая психологическая, профессиональная, к сожалению, отработка угрозы в отношении и ее лично, и других членов семьи. Таким образом мошенники вынудили даже ее отдать определенные деньги", - сказал Чибис в видео, опубликованном в мессенджере.

Он добавил, что угрозы продолжаются, в том числе запугивания фейками в соцсетях. "Этим вопросом уже занимаются правоохранительные органы, но я посчитал правильным поделиться с вами этим, потому что это пример моей семьи. Никто, кажется, не застрахован ни от чего, это может стать предостережением для того, чтобы кто-то повелся на мошеннические действия", - заключил Чибис.