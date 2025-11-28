В Липецке и шести муниципалитетах области объявили опасность атаки БПЛА

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на территории Липецка и шести муниципалитетов региона. Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора Липецкой области Игоря Артамонова.

"Объявлен красный уровень "Угроза атаки БПЛА" для города Липецка, Липецкого МО, Долгоруковского Задонского МО, Тербунского МО, Хлевенского МО и Воловского МО", - говорится в сообщении.

Ранее в регионе объявляли воздушную опасность.