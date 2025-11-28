Гендиректора музыкального издательства "Джем" Черкасова арестовали

Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Столичная полиция в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере задержала гендиректора музыкального издательства "Джем" Андрея Черкасова, предъявив ему официальное обвинение. Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, суд в Москве после допроса обвиняемого арестовал его по просьбе следствия.

"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в рамках расследования уголовного дела был задержан и допрошен генеральный директор ООО "Издательство джем" Черкасов Андрей Николаевич, которому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По просьбе следствия столичный суд отправил обвиняемого в СИЗО до 27 января 2026 года", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, уголовное дело было возбужденное 20 ноября 2024 года в отношении неустановленного лица по факту самоуправства (ст.330 УК РФ), а позднее это дело было соединено в одно производство с делом о покушении на мошенничество (ст.159 УК РФ).