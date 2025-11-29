ТАСС: пропавший в горах Адыгеи турист хотел сфотографировать закат с вершины

Как сообщили в правоохранительных органах региона, он решил самостоятельно подняться с Турового балагана в сторону вершины Тыбги

МАЙКОП, 29 ноября. /ТАСС/. Турист из Краснодара, пропавший в районе горы Тыбги в горах Адыгеи, отправился в одиночный поход в сторону вершины с целью сфотографировать закат с телефона жены. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах региона.

Ранее сообщалось, что 42-летний житель Краснодара отправился в поход вместе с женой. 17 ноября он решил самостоятельно подняться с Турового балагана в сторону вершины Тыбги (высота 3 064 м). Около суток жена прождала его в базовом лагере, а днем 18 ноября самостоятельного спустилась в поселок Гузерипль и сообщила о произошедшем сотрудникам заповедника.

"Основная версия произошедшего - несчастный случай. <…> Однако у следствия остается много вопросов, в частности, почему турист отправился в одиночный поход из егерского домика в заповеднике около 15 часов дня, чтобы снять закат, и взял с собой мобильный телефон жены. В альпинизме одиночные восхождения запрещены, время для похода выбрано неудачно. В Адыгее, как и на всем юге России, в 17 часов уже темно", - сказал собеседник агентства.

Он также рассказал, что в егерском домике на территории Кавказского государственного биосферного заповедника пара остановилась на обратном пути из Красной поляны. Походы были хобби 42-летнего жителя Краснодара, который проводил в горах все свободное время. Последний год его сопровождала супруга, гражданка Индонезии.

Суббота - одиннадцатый день поисков туриста. Как ранее сообщил ТАСС начальник Адыгейского поисково-спасательного отряда имени А.М. Носкова МЧС России - филиала Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России Дмитрий Голубев, спасатели уже три раза применяли вертолет, были задействованы беспилотные летательные аппараты, группировку спасателей увеличили до 21 человека. Зону поиска расширяли, локации проходили по нескольку раз. Единственной находкой стали трекинговые палки мужчины, обнаруженные на слиянии двух хребтов Тыбги. Поиски осложняются скальным рельефом и снежным покровом, который достигает порядка 20 см и сверху уже подтаял. В ночные и утренние часы в районе горы Тыбга держится минусовая температура, камни обледеневают, что затрудняет передвижение спасателей.

Гора Тыбга - это центр Кавказского биосферного заповедника, его "зона покоя". Там много диких зверей - медведей, волков, оленей, туров.