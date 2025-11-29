В Нижнем Новгороде произошел пожар на производстве

Площадь возгорания составила 2 тыс. кв. м

Редакция сайта ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 ноября. /ТАСС/. Пожар на площади 2 тыс. кв. м произошел в производственном здании в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

"По повышенному рангу вызова работают сейчас подразделения МЧС России на улице Баррикад в Сормовском районе. Происходит горение производственного здания на площади 2 тыс. кв. м. Произошло частичное обрушение кровли. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале.