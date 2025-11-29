Компаньон экс-судьи Момотова Марченко попал в СИЗО после домашнего ареста

Андрей Марченко оказался под стражей по уголовному делу о мошенничестве

КРАСНОДАР, 29 ноября. /ТАСС/. Компаньон экс-судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова по гостиничному бизнесу Андрей Марченко попал под стражу на время предварительного следствия по уголовному делу о мошенничестве, уже находясь под домашним арестом по другому уголовному делу о мошенничестве и самовольном оставлении места службы, следует из материалов различных судов, с которыми ознакомился корреспондент ТАСС.

Согласно данным апелляционного постановления Краснодарского краевого суда, уголовное дело в отношении Марченко, еще одного фигуранта и неустановленных лиц о совершенном организованной группой либо в особо крупном размере мошенничестве было возбуждено 18 сентября и находится в производстве следственной группы следственной части краевого ГУ МВД. 20 сентября Марченко был задержан, ему предъявили обвинение, Октябрьский районный суд Краснодара арестовал его на время предварительного следствия. Марченко еще не имеет судимостей.

Согласно доводам адвокатов Марченко, которые пытались обжаловать арест, к тому моменту в его отношении уже действовала иная мера пресечения, избранная судом по другому уголовному делу. Постановлением 235-го гарнизонного военного суда от 17 июля Марченко был взят под домашний арест сроком до 4 декабря 2025 года.

По данным материалов Южного окружного суда, следователем по особо важным делам 1-го военного следственного отдела военного следственного управления СК РФ Марченко, еще будучи военнослужащим, был объявлен в розыск по обвинению в мошенничестве, даче взятки должностному лицу, дезертирстве в период мобилизации либо в условиях вооруженного конфликта. Обжалуя объявление его в розыск, адвокаты утверждали, что Марченко на момент возбуждения дела был в командировке по бизнесу, не знал, что в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, а позже сам явился в следственный отдел.

Известно, что в июне материалы дела поступили для рассмотрения по существу в Краснодарский гарнизонный военный суд, Марченко в окончательной редакции обвинялся уже в совершении мошенничества, двух эпизодах самовольного оставления места службы в условиях мобилизации либо вооруженного конфликта, а также в неявке на службу более одного месяца военнослужащим, проходящим службу по контракту в период мобилизации либо в условиях вооруженного конфликта. Краснодарский гарнизонный военный суд вынес постановление о направлении дела по подсудности в Запорожский гарнизонный военный суд. В постановлении Южного окружного военного суда, где адвокаты Марченко пытались обжаловать изменение подсудности со ссылкой на материалы обвинительного заключения, говорится, что инкриминируемые Марченко факты незаконного пребывания вне военной службы в одном случае сопряжены с освобождением от исполнения служебных обязанностей его прямым начальником в связи с предоставлением очередного отпуска, а во втором - с получением Марченко осколочного ранения в момент, когда он не находился в составе подразделений воинской части.

Еще в 2023 году следственным управлением СК РФ по Краснодарскому краю по материалам, предоставленным ФНС, в отношении Марченко было возбуждено уголовное дело, его подозревали в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 198 УК РФ). Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. Тогда, согласно версии следствия, сообщалось, что с четвертого квартала 2017 года доход владельца сети отелей превысил 150 млн рублей, так он утратил право на применение упрощенной системы налогообложения и должен был уплачивать налог на добавленную стоимость. Но с января 2017 по декабрь 2019 года он обманным путем уклонялся от этого и в итоге не доплатил в бюджет 97,5 млн рублей налогов на добавленную стоимость, имущество и доходы физических лиц. После этого он направился в зону проведения специальной военной операции.

О деле Марченко

Андрей Марченко известен как бывший компаньон экс-судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова, которого в Генпрокуратуре считают фактическим совладельцем сети бизнес-отелей "Мартон", работавших в восьми регионах РФ. Это установил Останкинский суд Москвы, который удовлетворил иск надзорного ведомства к Момотову об изъятии имущества на 9 млрд рублей. Суд перед этим наложил обеспечительный арест почти на 100 объектов недвижимости, которые подлежат обращению в доход государства, а также арестовал все имущество Момотова, Андрея Марченко и его сына Ивана, доверенного лица Ольги Тимофеенко и еще 19 аффилированных с бывшим судьей лиц.

Следствие считает, что по указанию Марченко Тимофеенко руководила всеми финансовыми операциями, связанными с его гостиничным бизнесом. Правоохранители настаивают, что даже после передачи бизнеса сыну Андрей Марченко неофициально продолжил "фактическое управление компанией".

Также сообщалось, что межрегиональной инспекцией Федеральной налоговой службы по управлению долгом № 1 была инициирована процедура банкротства Андрея Марченко, дело рассматривается в Арбитражном суде Краснодарского края. В реестр требований кредиторов изначально была включена задолженность почти на 431,3 млн рублей, заявлено ходатайство о ее уточнении.