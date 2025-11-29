SCMP: среди погибших при пожаре в Гонконге есть граждане Индонезии и Филиппин

По данным газеты, еще несколько числятся среди пропавших без вести

Редакция сайта ТАСС

ГОНКОНГ, 29 ноября. /ТАСС/. Граждане Индонезии и Филиппин числятся среди погибших и пропавших без вести в ходе мощного пожара в Гонконге, который унес жизни не менее 128 человек. Как сообщает газета South China Morning Post (SCMP), прежде всего это домработницы - состоятельные гонконгцы традиционно нанимают жительниц этих стран для уборки и домоводства.

Читайте также

Возгорание в ЖК и 128 погибших. Самый смертоносный пожар за историю Гонконга

По данным издания, семь индонезийских домработниц погибли в результате пожара, еще две были госпитализированы, одна из них уже выписана из больницы. Генеральное консульство Индонезии в мегаполисе сообщило журналистам, что поддерживает контакты с семьями жертв и содействует процессу отправки тел погибших на родину.

Кроме того, по меньшей мере 19 филиппинских "помощниц по дому", работавших в сгоревшем жилом комплексе Wang Fuk Court, числятся пропавшими без вести, сообщает SCMP. По официальным данным, местонахождение 200 человек, живших в сгоревших зданиях, остается невыясненным, при этом 89 тел погибших, обнаруженных спасателями, еще не идентифицированы, поскольку сильно обгорели.

Ранее власти мегаполиса сообщили, что семьи погибших домработниц и обслуживающего персонала из числа иностранных граждан получат компенсацию в размере 200 тыс. гонконгских долларов ($25,7 тыс.), как и семьи погибших гонконгцев.

Число жертв при возгорании в мегаполисе составило не менее 128 человек. Пожар начался в минувшую среду в жилом комплексе из восьми высотных домов Wang Fuk Court в районе Тай По на так называемых новых территориях Гонконга, одно здание практически не пострадало, семь были охвачены огнем. Пламя распространялось по бамбуковым строительным лесам, установленным на этих зданиях для проведения косметического ремонта. В комплексе почти 2 тыс. квартир, там живут около 4 тысяч человек. Данных о пострадавших при пожаре в Гонконге гражданах России не поступало.

Нынешний пожар стал самым смертоносным в жилом здании за всю историю города. До этого самым большим по числу жертв возгорании в жилом здании в мегаполисе был пожар в комплексе Garley Building в 1996 году, в результате которого погиб 41 человек и 81 пострадал. При этом Гонконг знал и более трагические пожары, но не в жилых зданиях. Самый смертоносный в истории мегаполиса датируется 27 февраля 1918 года на ипподроме Хэппи-Вэлли. Тогда более 600 человек погибли после того, как временная трибуна рухнула и начался пожар. Еще один пожар, вспыхнувший в 1948 году на улице Des Voeux Road West в 1948 году, когда на складе загорелся груз целлулоидной пленки и огонь перекинулся на жилые помещения, привел к гибели 176 человек и ранениям 69 человек.