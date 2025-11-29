На Урале перевозивший детскую футбольную команду автобус опрокинулся на трассе

Погибших нет, состояние шестерых детей уточняется

ЧЕЛЯБИНСК, 29 ноября. /ТАСС/. Автобус, перевозивший детскую футбольную команду, опрокинулся на трассе в Челябинской области, погибших нет, состояние шестерых детей уточняется. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по региону.

"Сегодня на 181-м километре автодороги Южноуральск - Магнитогорск в Агаповском районе произошло ДТП с автобусом "Ютонг". По предварительной информации, водитель не справился с управлением, допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства. Автобус перевозил детскую футбольную команду из Магнитогорска в Челябинск на соревнования, на момент происшествия в нем находились 37 человек. В результате аварии погибших нет, шестеро детей находятся на осмотре в автомобилях скорой медицинской помощи, их состояние уточняется", - говорится в сообщении.