В Подмосковье агента Киева задержали за подготовку теракта на газопроводе

Гражданина России завербовали в 2024 году в период нахождения в центре временного содержания иностранцев на Украине

Редакция сайта ТАСС

© ЦОС ФСБ РФ/ ТАСС, архив

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. ФСБ задержала в Московской области гражданина России, готовившего по заданию спецслужб Украины теракт на магистральном газопроводе. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности предотвращен планировавшийся спецслужбами Украины террористический акт на магистральном газопроводе в Московской области", - отметили в ЦОС. По информации спецслужбы, в Серпуховском районе Московской области в ночное время при попытке установить самодельное взрывное устройство с поличным задержан гражданин России 1969 года рождения. "У задержанного изъято четыре самодельных взрывных устройства, закамуфлированных под монтажный клей, а также средства связи для конспиративного общения с куратором", - сообщили в ФСБ.

Установлено, что гражданин России был завербован украинскими спецслужбами в 2024 году в период нахождения в центре временного содержания иностранцев на Украине, куда был помещен за нарушение миграционного законодательства. "После вербовки агент под легендой депортации был направлен в Россию", - отметили в ФСБ. В ноябре 2025 года он по заданию украинского куратора приобрел автомобиль, электробур, после чего по полученным координатам изъял из тайника самодельные взрывные устройства.

"По требованию украинских спецслужб мужчина должен был пробурить грунт над газопроводом, после чего активировать и установить СВУ", - сообщили в ФСБ. По данным спецслужбы, после выполнения задания он должен был выехать за границу и через третьи страны вернуться на Украину.