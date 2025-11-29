На Урале пострадали трое пассажиров опрокинувшегося автобуса

По предварительным данным, водитель не справился с управлением в условиях гололеда

ЧЕЛЯБИНСК, 29 ноября. /ТАСС/. В ДТП с автобусом, опрокинрувшимся на трассе в Челябинской области, пострадали трое пассажиров. С различными травмами они доставлены в медицинское учреждение. Об этом сообщили в СУ СК по региону.

"По предварительным данным, водитель транспортного средства не справился с управлением в условиях гололеда, совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате трое пассажиров, в том числе двое несовершеннолетних, с различными травмами доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.