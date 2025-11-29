Под Тулой проверяют обстоятельства гибели попавшего в дробильную машину рабочего

Мужчина умер на месте происшествия

Редакция сайта ТАСС

ТУЛА, 29 ноября. /ТАСС/. Мужчина попал в дробильную машину и погиб в ходе проведения работ по переработке деревянной продукции в Узловском районе Тульской области. Проводится процессуальная проверка, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тульской области.

"Следователем следственного отдела по городу Узловая СУ СК России по Тульской области проводится процессуальная проверка по сообщению о гибели рабочего на производстве", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, 28 ноября на одном из производств в Узловском районе во время проведения работ по переработке деревянной продукции рабочий попал в дробильную машину. Мужчина умер на месте происшествия. "Следователем осмотрено место происшествия, изъята необходимая документация, опрашиваются очевидцы произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - добавили в пресс-службе.