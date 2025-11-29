В Таиланде число жертв наводнения возросло до 162

БАНГКОК, 29 ноября. /ТАСС/. Число жертв последствий наводнения в южных провинциях Таиланда возросло со 145 до 162. Об этом сообщил таиландский Центр по борьбе с наводнениями.

Больше всего погибших - 126 - было обнаружено в провинции Сонгкхла, где с сильным наводнением столкнулся город Хатъяй.

Уровень воды в пострадавших в результате стихии районах с прекращением дождей за последние несколько суток значительно снизился, что позволило эвакуировать пострадавших и активизировать поисково-спасательные операции.

Генконсул РФ в провинции Пхукет Егор Иванов в пятницу сообщил ТАСС, что из зоны наводнения был эвакуирован россиянин. Дипломат отметил, что "обращений от российских граждан в связи с наводнением не поступало, местные власти также не информировали нас о возможных пострадавших среди россиян".

Ранее ТАСС сообщал, что россиянин Евгений Зарецкий оказался заблокирован в течение пяти дней в отеле в городе Хатъяй. По его словам, вместе с ним в гостинице находились порядка 40-50 человек, в основном граждане Малайзии и Китая.

Всего последствия наводнения на юге Таиланда затронули порядка 2 млн человек.