В Киеве и области более 600 тыс. потребителей остались без света

Также электроснабжения нет почти у 8 тыс. абонентов в Харьковской области

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Масштабные перебои с электроэнергией зафиксированы в Киеве и в Киевской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Министерство энергетики Украины.

"По состоянию на утро субботы обесточены более 500 тысяч потребителей в Киеве, более 100 тыс. в Киевской области и почти 8 тыс. в Харьковской области", - говорится в сообщении.

Ведомство также сообщило о взрывах на объектах энергетики в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.

"Во всех регионах Украины сегодня применяются графики почасовых отключений", - указали в министерстве. Кроме того, в большинстве регионов Украины продолжают действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.