В Грузии оппозиционера задержали за попытку поджечь канцелярию суда

Алеко Элисашвили, закрыв лицо маской, разбил молотком стекло внешнего фасада здания, проник внутрь и разлил по периметру бензин

ТБИЛИСИ, 29 ноября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Тбилиси оппозиционера Алеко Элисашвили, который предпринял попытку поджечь канцелярию городского суда. Об этом говорится в заявлении МВД Грузии.

"Задержан один из лидеров коалиции "Сильная Грузия - Лело" Александр Элисашвили, который сегодня на рассвете попытался поджечь здание канцелярии Тбилисского городского суда", - указывается в тексте.

Как установило следствие, в субботу утром Элисашвили, закрыв лицо маской, разбил молотком стекло внешнего фасада здания суда, проник внутрь и разлил по периметру бензин. Также он облил бензином находившиеся в канцелярии технику и документы и попытался устроить пожар. Злоумышленнику помешали это сделать сотрудники охраны суда, которым он оказал сопротивление при помощи оружия и нанес травмы. Несмотря на сопротивление, охранники задержали Элисашвили.

Один из пострадавших доставлен в больницу. Травмы получил и сам Элисашвили. Полиция изъяла орудие преступления. Возбуждено уголовное дело.