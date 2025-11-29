Рейс с Камчатки в Москву задержали из-за сообщения о взрывном устройстве

При подготовке к вылету один из пассажиров сообщил о подозрениях на наличие на борту взрывоопасных предметов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 ноября. /ТАСС/. Вылет рейса Камчатка - Москва авиакомпании "Аэрофлот" задержали из-за того, что один из пассажиров сообщил о подозрениях на наличие взрывоопасных предметов на борту. Об этом ТАСС сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

"Камчатская транспортная прокуратура контролирует ситуацию, связанную с задержкой рейса в Москву. Сегодня в аэропорту Петропавловск-Камчатский задерживается вылет рейса в Москву авиакомпании "Аэрофлот", запланированный на 17:40 (время местное) (08:40 мск - прим. ТАСС). При подготовке к вылету один из пассажиров сообщил о подозрениях на наличие на борту взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что пассажиры эвакуированы, проведен дополнительный осмотр транспортного средства, пассажиров и багажа. Взрывчатых веществ не обнаружено. Самолет готовится к вылету.

Позднее в ведомстве уточнили, что вылет перенесен на 30 ноября. Отправления ожидают 242 пассажира.