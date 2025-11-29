Под Новороссийском безэкипажные катера атаковали один из причалов КТК

Сооружение не подлежит восстановлению

Терминал КТК © Юрий Березнюк/ ТАСС, архив

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Одно из выносных причальных устройств (ВПУ) на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском ночью было атаковано безэкипажными катерами (БЭК) и получило значительные повреждения, дальнейшая его эксплуатация невозможна. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе КТК.

"29 ноября 2025 года, в 04:06 мск, в результате целенаправленной террористической атаки безэкипажными катерами в акватории морского терминала КТК получило значительные повреждения выносное причальное устройство КТК ВПУ-2. По введенному капитаном морского порта Новороссийск предписанию, погрузочные операции и иные операции были прекращены, танкеры отведены за пределы акватории КТК. Пострадавших среди персонала КТК и подрядчиков не имеется", - сказано в сообщении. Предварительно, попадания нефти в акваторию Черного моря не произошло.

При этом дальнейшая эксплуатация ВПУ-2 не представляется возможной, заявили в КТК. Отгрузки на терминале будут осуществляться в соответствии с установленными правилами при отмене угроз БЭК и БПЛА.

"Каспийский трубопроводный консорциум объединяет крупнейшие предприятия ТЭК России, США, Казахстана и ряда стран Западной Европы. Полагаем, что атака на КТК - это атака и на интересы стран - участниц КТК. Подчеркнем, что это уже третий акт агрессии против сугубо гражданского объекта, находящегося под защитой международного права. Ранее атакованы были НПС "Кропоткинская", повреждения получил административный офис КТК в Новороссийске", - заявили в компании.

КТК обеспечивает транспортировку нефти с трех крупных казахстанских месторождений: Тенгиз, Кашаган, Карачаганак. Объем перевалки в 2024 году составил около 63 млн тонн нефти, при этом около 74% указанного объема приходится на долю зарубежных грузоотправителей, среди которых наиболее крупными являются "Тенгизшевройл" ("дочка" американской Chevron), ExxonMobil, "Казмунайгаз", Eni, Shell, подчеркнули в консорциуме.

Для осуществления грузовых операций с нефтеналивными судами морской терминал КТК имеет три ВПУ. Они изготовлены по индивидуальному проекту. Устройства расположены на расстоянии 5 км от берега, соединены с береговыми сооружениями терминала с помощью подводных трубопроводов. При этом в 2026 году компания планировала заменить два выносных причальных устройства, введенных в эксплуатацию в 2001 году - ВПУ-1 и поврежденный в ходе текущей атаки ВПУ-2. В декабре 2025 года ожидается завершение строительства в Дубае двух новых выносных причалов для замены двух действующих.

О компании

Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тыс. км соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК.

Среди крупнейших акционеров консорциума - Россия (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", Exxonmobil, СП "Роснефти" и Shell.