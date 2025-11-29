В Казахстане из-за обновления самолетов Airbus задержали 14 рейсов

Задержка в среднем составляет 4,5 часа

АСТАНА, 29 ноября. /ТАСС/. Необходимость обновления программного обеспечения самолетов типа Airbus привела к задержке 14 рейсов в Казахстане в среднем на 4,5 часа. В настоящее время завершено обновление 20 бортов, сообщили в компании Air Astana.

"Air Astana и FlyArystan приняли незамедлительные меры по изменению программного обеспечения. Инженерная команда работала всю ночь, обновив программное обеспечение на 20 самолетах в соответствии с требованиями. Это неизбежно вызвало задержку вылета в общей сложности 7 рейсов Air Astana и 7 рейсов FlyArystan, в среднем, на 4,5 часа", - говорится в сообщении.

Группа компаний принимает меры для скорейшего завершения обновления ПО и сокращения сбоев в расписании. Завершение всех работ ожидается до утра 30 ноября, отметили в Air Astana.

По данным Комитета гражданской авиации Минтранса Казахстана, в стране эксплуатируются 38 самолетов Airbus, из которых обновлению ПО подлежали 33 борта.

В пятницу европейский концерн Airbus сообщил, что выявил проблему пагубного воздействия солнечного излучения на данные, имеющие критически важное значение для управления полетами. Производитель проводит экстренное обновление программного обеспечения авиалайнеров серии A320.