На Шри-Ланке объявили чрезвычайное положение из-за циклона "Дитва"

По словам официальных лиц, это будет способствовать скорейшему развертыванию войск, полиции, органов здравоохранения, гражданской администрации и сил гражданской обороны для борьбы с кризисной ситуацией

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Reuters

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 ноября. /ТАСС/. Президент Шри-Ланки Анура Кумара Диссанаяке объявил чрезвычайное положение в стране в связи с последствиями тропического циклона "Дитва", наводнениями и оползнями.

Согласно опубликованному документу, этот шаг должен ускорить процесс координации помощи и проведения спасательных операций.

По словам официальных лиц, введение чрезвычайного положения будет способствовать скорейшему развертыванию войск, полиции, органов здравоохранения, гражданской администрации и сил гражданской обороны для борьбы с кризисной ситуацией.

По данным метеорологического департамента страны, в субботу циклон "Дитва" покинул Шри-Ланку, оставив после себя множество разрушений и повреждений инфраструктуры, и достиг южного побережья Индии. "Однако его косвенное воздействие - сильные дожди и ветер - сохранится еще некоторое время", - считают в департаменте.

По данным Центра по управлению стихийными бедствиями страны, официальное число погибших на утро субботы составило 123 человека, 130 человек числятся пропавшими без вести. Ожидается, что эта цифра будет значительно выше, поскольку в сильно пострадавших районах из-за плохой погоды нарушена связь, что затрудняет получение информации о последствиях разгула стихии.

Как сообщили корреспонденту ТАСС в посольстве РФ в Коломбо, данных о пострадавших в результате непогоды российских гражданах в диппредставительство не поступало. "Обращений по-прежнему не было", - отметили в посольстве.