В Краснодарском крае тушат лесной пожар на площади 3 га

Возгорание зафиксировали системой "Лесохранитель"

КРАСНОДАР, 29 ноября. /ТАСС/. Лесной пожар на площади 3 га тушат в Туапсинском районе Краснодарского края, огонь локализован. Об этом сообщил операштаб региона.

"Лесной пожар в районе села Молдавановка Туапсинского муниципального округа локализовали на примерной площади в три гектара", - говорится в сообщении.

По данным оперштаба, возгорание, площадь которого на тот момент оценивалась в 1 га, зафиксировали системой "Лесохранитель". К тушению приступили специалисты краевого лесопожарного центра. "Пожар произошел в труднодоступной местности, поэтому специалистам приходится добираться пешком и на квадроциклах", - уточняется в сообщении.