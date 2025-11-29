Reuters: число погибших от наводнения в Индонезии выросло до 303
ТОКИО, 29 ноября. /ТАСС/. Число погибших из-за сильных наводнений и оползней на индонезийском острове Суматра возросло со 174 до 303 человек. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий.
Ранее Национальное поисковое и спасательное агентство Индонезии сообщило, что стихийное бедствие было спровоцировано проливными дождями, которые продолжаются в регионе с конца прошлой недели. Селевые потоки повредили жилые здания, дороги и инфраструктуру, затруднив доступ спасателей в наиболее пострадавшие районы.