В Новосибирске собака взорвала баллон с дихлофосом в жилом доме

Ударной волной выбило входную дверь, огонь повредил обои и кухонный гарнитур

НОВОСИБИРСК, 29 ноября. /ТАСС/. Входную дверь квартиры в многоэтажном доме в Новосибирске выбио из-за разгерметизации баллона с дихлофосом. Причиной стала собака, которая открыла зубами конфорки плиты, где стоял баллон, сообщило ГУ МЧС России по Новосибирской области.

"В Новосибирске <...> в квартире многоэтажного дома на улице Фадеева произошел хлопок аэрозольного баллончика. Последствия: ударной волной выбило входную дверь, стекла в межкомнатной и балконной дверях, пострадала кухонная плита, огнем повреждены обои и кухонный гарнитур", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, хозяин квартиры оставил на плите баллончик с дихлофосом. Когда в квартире никого не было, собака включила конфорки - об этом свидетельствуют следы зубов на поворотных ручках. "От нагрева баллончик разгерметизировался. Повезло, произошло самозатухание огня - ущерб мог быть иным. Пожарные МЧС убедились в безопасности. Домашний питомец не пострадал, он прятался на балконе", - пояснили в ведомстве.