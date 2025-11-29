Начальника районного угрозыска из Ленобласти арестовали за превышение полномочий

Илью Муралова заключили под стражу до 27 января

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноября. /ТАСС/. Суд заключил под стражу начальника уголовного розыска Лодейнопольского района Ленинградской области. По данным следствия, полицейский избивал мужчину, угрожал ему сексуальным насилием, лишением свободы и жизни, чтобы принудить к самооговору в убийстве двух человек и других преступлениях, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

"Приморский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ильи Муралова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "а", "в", "г", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Срок меры - 27 января", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Муралова задержали накануне. Вину он не признал и просил суд о домашнем аресте или запрете определенных действий.

Следствие полагает, что полицейский из личного желания улучшить показатели раскрываемости преступлений и ложно понятных интересов службы вместе с другими неустановленными лицами нанес потерпевшему не менее двух ударов в область туловища и не менее трех раз высказал ему угрозы применения физического насилия вплоть до убийства, осуществления насильственных действий сексуального характера, а также создания условий для незаконного лишения свободы. По данным правоохранителей, такими способами Муралов пытался добиться от потерпевшего самооговора и оговора иных лиц в совершении двух убийств и иных преступлений.