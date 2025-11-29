DPA: в ФРГ из-за протестов против съезда АдГ пострадали около 10 человек

У пострадавших были травмы рук и ног

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 29 ноября. /ТАСС/. Порядка 10 человек получили легкие травмы в результате протестов против учредительного собрания членов новой молодежной организации партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), который проходит в городе Гисен (федеральная земля Гессен) в центральной части ФРГ. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя местной клиники.

Он отметил, что около 10 человек с легкими травмами обратились за помощью в университетскую клинику в Гисене. Они добрались пешком, получили необходимую медицинскую помощь и ушли. У пострадавших были травмы рук и ног. Других подробностей представитель клиники не предоставил.

29 ноября в Гисене проходит учредительный съезд молодежной организации АдГ, которая будет называться "Поколение Германия". В результате масштабных акций протеста, в которых заявлено участие примерно 50 тыс. человек, он начался с опозданием более чем на два часа. Из-за перекрытий дорог и протестов многие из примерно 1 тыс. запланированных участников не смогли добраться до места проведения съезда вовремя.

Лидеры партии Алис Вайдель и Тино Хрупалла также опоздали. Назначенный руководитель новой молодежной организации депутат ландтага земли Бранденбург Жан-Паскаль Хом также прибыл с опозданием. Таким образом, выступление Вайдель и Хрупаллы перед присутствующими сместилось на два с лишним часа.

Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт также прокомментировал акции протеста в Гисене. "Право на демонстрации - одно из основных прав, право на собрания - также одно из основных прав. Однако нет такого основного права, которое позволяло бы использовать пиротехнику и применять насилие в отношении наших полицейских", - заявил Добриндт в кулуарах земельного съезда ХДС в Саксонии. Правопорядок в Гисене в субботу обеспечивают многочисленные сотрудники полиции из различных федеральных земель ФРГ.

Решение о роспуске молодежной организации АдГ под названием "Молодая альтернатива" было принято на съезде партии в городе Риза (федеральная земля Саксония) в январе. По просьбе руководства АдГ делегаты необходимым большинством в две трети голосов приняли поправку к уставу партии. Это предполагает замену "Молодой альтернативы" другим объединением. Ожидается, что такой шаг позволит АдГ оказывать больше влияния на молодое поколение.