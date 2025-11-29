Срок следствия по делу главы издательства "Джем" продлили до 20 февраля

Андрей Черкасов не признает вину в мошенничестве и настаивает на гражданско-правовом характере в деле

Редакция сайта ТАСС

© Петр Ковалев/ ТАСС, архив

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Столичная полиция в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере в отношении гендиректора издательства "Джем" Андрея Черкасова продлила срок следствия на три месяца. Об этом говорится в имеющихся в распоряжении ТАСС документах.

"Срок предварительного следствия по уголовному делу продлен в установленном законом порядке руководителем следственного органа до 20 февраля 2026 года", - следует из материалов дела.

Гендиректор издательства "Джем" не признает вину в мошенничестве и настаивает на гражданско-правовом характере в деле. "Обвиняемый Черкасов А. Н. и его защитник возражали против заявленного следователем ходатайства, указав на отсутствие оснований для заключения Черкасова А. Н. под стражу в связи с его непричастностью к совершению инкриминируемого преступления и наличия спорных отношений гражданско-правового характера между двумя хозяйствующими субъектами", - говорится в материалах дела.

Ранее в правоохранительных органах корреспонденту ТАСС сообщили, что в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий был задержан и допрошен генеральный директор музыкального издательства "Джем" Черкасов, которому предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Ему грозит до 10 лет лишения свободы. По просьбе следствия Тверской суд Москвы арестовал его до 27 января.

Уголовное дело было возбуждено 20 ноября 2024 года в отношении неустановленного лица по факту самоуправства (ст. 330 УК РФ), а позднее это дело было соединено в одно производство с делом о покушении на мошенничество (ст. 159 УК РФ).

По словам другого источника ТАСС в силовых структурах, Черкасов и аффилированные с ним лица 10 декабря 2024 года предприняли незаконные и недобросовестные действия по блокировке фильма "Руки вверх!" на популярных в РФ интернет-платформах "Кинопоиск", "Премьер", "Иви" и "Старт".

Конфликт гендиректора издательства "Джем" Черкасова и основателей распавшегося в 2006 году музыкального коллектива "Руки вверх!" Сергея Жукова и Алексея Потехина, которые признаны потерпевшими, тянется более двух лет. Осенью 2024 года продюсер заявил, что Жуков незаконно использует порядка 15 песен, права на которые принадлежат "Джему". В декабре 2024 года Жуков обратился к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину и председателю Верховного суда РФ Ирине Подносовой с просьбой о содействии. По словам музыканта, Черкасов заявил претензии на права на песни группы "Руки вверх!", используя документ 2006 года, подписанный бывшим продюсером коллектива Андреем Маликовым, который на тот момент уже семь лет не сотрудничал с группой. Жуков заявил, что Черкасов инициировал блокировку показа фильма "Руки вверх!" на российских стриминговых платформах и предъявил права на интеллектуальную собственность группы. Чуть позднее в офисе Черкасова прошли обыски.

Иск, банкротство и "Стрелки"

Как сообщал ТАСС первый продюсер группы "Стрелки" и композитор Леонид Величковский, Арбитражный суд Москвы в середине июля этого года признал издательство "Джем" банкротом. По словам композитора, задолженность компании перед ним составляла около 10 млн рублей. Долг, как уточнял тогда Величковский, образовался из-за незаконного использования музыкальных произведений, авторские права на которые принадлежат ему. Речь идет о песнях, исполненных Ладой Дэнс и группой "Стрелки".

Кроме того, столичный арбитраж частично удовлетворил иск Величковского к компании Черкасова, признав требования истца на общую сумму 7 млн рублей. ООО "Издательство "Джем", которое до банкротства работало на рынке более 20 лет, занималось выпуском и продвижением музыкального контента, сотрудничая с рядом российских исполнителей.