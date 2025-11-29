В ФРГ в ходе протестов против съезда АдГ пострадали до 15 полицейских

БЕРЛИН, 29 ноября. /ТАСС/. От 10 до 15 сотрудников полиции получили легкие травмы во время протестов против учредительного собрания членов новой молодежной организации партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), которое проходит в городе Гисен (федеральная земля Гессен) в центральной части ФРГ. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на правоохранителей.

По словам руководителя полицейского управления Центрального Гессена Торстена Крюккемайера, в общей сложности было задействовано от 4 до 5 тыс. полицейских. На данный момент неизвестно, сколько демонстрантов пострадали. Университетская клиника Гисена-Марбурга ранее сообщила, что около 10 человек с легкими травмами получили амбулаторное лечение.

В свою очередь сопредседатель "Альтернативы для Германии" Алис Вайдель заявила, что в ходе протестов пострадал также депутат Бундестага (парламента) от АдГ Юлиан Шмидт. Политик подтвердил DPA факт нападения. Шмидт рассказал, что на него напало около 20 человек, когда он парковал автомобиль. В результате нападения на его лице остались следы и синяки, отмечает агентство.

29 ноября в Гисене проходит учредительный съезд молодежной организации АдГ, которая будет называться "Поколение Германия". В результате масштабных акций протеста, в которых заявлено участие примерно 50 тыс. человек, он начался с опозданием более чем на два часа. Из-за перекрытий дорог и манифестаций многие из примерно 1 тыс. запланированных участников не смогли добраться до места проведения съезда вовремя. По словам организаторов, более 20 тыс. человек приняли участие в, вероятно, самой крупной единовременной демонстрации против создания новой молодежной организации АдГ в Гисене.

В течение дня группа демонстрантов попыталась прорваться к месту проведения мероприятия. Как указывает DPA, около 30-40 человек предприняли попытку прорыва через полицейские баррикады. Стражи порядка оттеснили активистов, применив водомет. Вайдель и другой сопредседатель АдГ Тино Хрупалла раскритиковали насилие и столкновения, сопровождавшие учредительный съезд.

Резкой критике протесты в Гисене подверг и канцлер ФРГ Фридрих Мерц. "Сегодня вечером вы увидите телевизионные кадры из Гисена, которые совсем не приятны: это противостояние крайне левых и крайне правых", - заявил Мерц в Магдебурге на партийном съезде отделения Христианско-демократического союза (ХДС) в федеральной земле Саксония-Анхальт. "Я хочу, чтобы мы были в политическом центре нашей страны и показали, что мы можем решать проблемы", - резюмировал он.