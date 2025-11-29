Netwerk 24: в ЮАР задержали журналистку Мантулу по возвращении из России

Она подозревается в нарушении национального законодательства, которое запрещает наемничество, заявило издание

Редакция сайта ТАСС

Нонкулулеко Мантула © ТАСС

ПРЕТОРИЯ, 29 ноября. /ТАСС/. Южноафриканская журналистка Нонкулулеко Мантула задержана силовиками ЮАР в международном аэропорту Йоханнесбурга по возвращении из России. Об этом сообщил местный новостной портал Netwerk 24.

Она, по данным издания, подозревается в нарушении национального законодательства, которое запрещает наемничество. Прямых авиарейсов между РФ и ЮАР нет.

Мантула работает в государственной медиагруппе SABC и ведет новостные программы на радиостанции SAFM. Она широко освещает события в странах БРИКС.

Согласно информации, полученной ТАСС, задержание Мантулы может быть связано с делом, в рамках которого на минувшей неделе был подан в суд ЮАР иск против дочери бывшего президента республики Джейкоба Зумы Дудзиле Зумы-Самбудлы. В минувшую пятницу она ушла в отставку с поста депутата национального парламента.