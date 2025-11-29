В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве, совершенном в 1998 году

Тело женщины с признаками насильственной смерти нашли в январе 1999 года в квартире на Ленинградском шоссе

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Сотрудники столичной полиции задержали в Санкт-Петербурге мужчину, который подозревается в убийстве, совершенном в 1998 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"В Санкт-Петербурге задержан 60-летний мужчина. Он подозревается в убийстве 31-летней женщины, совершенном в 1998 году", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МВД добавили, что тело женщины с признаками насильственной смерти было обнаружено в январе 1999 года в квартире на Ленинградском шоссе, из дома похитили около $14 тыс. Установить личность и задержать злоумышленника по горячим следам не представилось возможным.

"В результате работы по раскрытию преступлений прошлых лет в ноябре текущего года полицейскими была установлена личность подозреваемого. Им оказался 60-летний мужчина, который был задержан по месту жительства в Санкт-Петербурге", - пояснили в пресс-службе.

Материалами уголовного дела и признательными показаниями подозреваемый изобличен в совершении убийства. Расследуется уголовное дело (ч. 2 ст. 105 УК РФ). "Фигуранту предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - подытожили в ГУ МВД.