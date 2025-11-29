В пяти муниципалитетах Липецкой области объявляли угрозу атаки БПЛА

Действовал красный уровень угрозы

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов была объявлена на территории Ельца и еще четырех муниципальных образований Липецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"Объявлен красный уровень - "Угроза атаки БПЛА" - для г. Ельца, Елецкого МО, Долгоруковского МО, Становлянского МО, Измалковского МО", - говорилось в сообщении.

Позже в МЧС сообщили об отмене угрозы. Сохраняется желтый уровень опасности.

В новость внесены изменения (19:59 мск) - добавлена информация об отмене опасности атаки БПЛА.