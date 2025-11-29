В Дагестане браконьера осудили на два года за незаконное хранение осетровых

У мужчины изъяли более 1,7 тыс. кг рыбы

МАХАЧКАЛА, 29 ноября. /ТАСС/. Кизлярский районный суд Дагестана приговорил местного жителя к двум годам лишения свободы за незаконное хранение более 1,5 тонн осетровых. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

"УФСБ России по Республике Дагестан во взаимодействии с МВД по Республике Дагестан пресечена противоправная деятельность лица, причастного к незаконному обороту особо ценных водных биологических ресурсов. <...> Кизлярский районный суд Республики Дагестан признал Абдулаева Р. Д. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258.1 УК России, и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года в исправительной колонии строгого режима, а также постановил конфисковать автомобиль "Газель" в доход государства", - говорится в сообщении.

30 июня на посту ДПС на автодороге Астрахань - Махачкала был остановлен автомобиль "Газель" под управлением подсудимого. При досмотре в салоне машины обнаружили и изъяли более 1,7 тыс. кг рыбы осетровых пород. Эти виды занесены в Красную книгу России и охраняются международными договорами, что делает их оборот строго регламентированным.