В семи регионах Украины объявляли воздушную тревогу

Сирены звучат в отдельных районах Днепропетровской и Харьковской областей

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Воздушную тревогу объявляли в Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Сирены звучат в отдельных районах Днепропетровской и Харьковской областей.

В новость внесены изменения (21:19 мск) - добавлена информация об отмене тревоги и о новых областях в красной зоне.