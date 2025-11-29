Africanews: в ДРК перевернулась лодка на озере Маи-Ндомбе

Погибли не менее 20 человек, еще несколько человек числятся пропавшими без вести

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Moses Sawasawa, архив

НАЙРОБИ, 29 ноября. /ТАСС/. Не менее 20 человек погибли после того, как лодка перевернулась на озере Маи-Ндомбе на северо-западе Демократической Республики Конго (ДРК). Об этом сообщил информационный портал Africanews.

По данным интернет-издания, небольшое судно перевозило пассажиров в столицу Киншаса. Что стало причиной инцидента, не сообщается. Еще несколько человек числятся пропавшими без вести. На месте работают спасатели.

Как отмечает Africanews, подобные инциденты случаются в ДРК достаточно часто. В основном их причиной является перегруженность судов и отсутствие базовых средств защиты на воде, таких как спасательные жилеты.

Ранее в результате крушения судна в ДРК пропали без вести 64 человека. В сентябре на северо-западе страны в двух отдельных инцидентах погибли по меньшей мере 193 человека.