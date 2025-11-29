В США задержали афганца по обвинению в создании террористической угрозы

Мохаммад Давуд Алокозай опубликовал в TikTok видеозапись, на которой он дает понять, что собирает бомбу для последующего ее подрыва в Форт-Уэрте

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 29 ноября. /ТАСС/. Гражданина Афганистана обвинили в США в распространении угроз террористического характера. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на американское Министерство внутренней безопасности.

Афганец Мохаммад Давуд Алокозай был задержан 25 ноября после того, как опубликовал в TikTok видеозапись, на которой он дает понять, что собирает бомбу для последующего ее подрыва в городе Форт-Уэрт (штат Техас). Обвиняемый прибыл в США при бывшем американском лидере Джо Байдене по программе приема афганских союзников Вашингтона после вывода американских войск из страны.

По этой же программе в Соединенные Штаты в 2021 году попал афганец Рахманулла Лаканвал, который 26 ноября этого года открыл огонь по бойцам Нацгвардии в Вашингтоне. Два нацгвардейца и сам нападавший получили ранения и были госпитализированы. Позже одна из военнослужащих скончалась от полученных травм.

После нападения на нацгвардейцев в Вашингтоне власти США приостановили выдачу виз гражданам Афганистана, а также временно прекратили рассмотрение прошений о предоставлении иностранным гражданам убежища.