В Воронежской области объявили угрозу непосредственного удара БПЛА

Воздушная тревога звучит в Острогожском и Лискинском районах

ВОРОНЕЖ, 29 ноября. /ТАСС/. Угроза непосредственного удара беспилотников объявлена в Острогожском и Лискинском районах Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

"Внимание! Острогожский и Лискинский районы - тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения. Зайдите в помещение, отойдите от окон. Если увидели БПЛА - сразу уходите из зоны его видимости и позвоните по телефону 112", - написал он.