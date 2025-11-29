Бастрыкин поручил завести дело о нарушении прав дольщиков в Ленобласти

Основанием для этого стало неоднократное изменение сроков сдачи домов

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести расследование по факту нарушения прав дольщиков в Ленинградской области. Об этом ТАСС сообщили в СК России.

"Александр Бастрыкин, председатель Следственного комитета, дал указание Сергею Сазину, руководителю СУ СК России по Ленинградской области, возбудить уголовное дело и предоставить отчет о предварительных и финальных результатах расследования", - сообщили в ведомстве

По информации СК, в СМИ и социальных сетях появились сообщения о том, что застройщик "М11" нарушает права участников долевого строительства жилого комплекса "А101" во Всеволожске. Граждане приобрели квартиры в строящихся домах, которые должны были быть сданы в эксплуатацию в сентябре 2025 года, однако сроки сдачи неоднократно переносились. В результате дольщики вынуждены арендовать жилье, что для них финансово затруднительно.

В СУ СК России по Ленинградской области уже начата процессуальная проверка.