МЧС подключилось к поискам пропавших мужчин у берегов Сахалина

Поисковые работы осложняются надвигающимся с юга острова снежным фронтом

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Сотрудники МЧС России подключились к поискам двух мужчин, пропавших на резиновой лодке у берегов Сахалинской области. Поиски осложняются надвигающимся снежным фронтом, добавили в ведомстве.

"27 ноября двое 27-летних мужчин вышли на резиновой лодке из устья реки Поронай в акваторию залива Терпения и до сих пор не вернулись. К месту выдвинулись пять спасателей МЧС России и две единицы техники, из них одно плавсредство. Сегодня, с наступлением светлого времени суток, группа начала обследование береговой линии южнее города Поронайск", - говорится в сообщении. Отмечается, что обследовано более 2 тыс. кв. км.

В МЧС уточнили, что в поисках также принимают участие два мимо проходящих судна. Кроме этого, из порта Корсаков выдвинулось спасательное судно "Отто Шмидт". В готовности к вылету находятся ведомственный вертолет Ми-8 из Южно-Сахалинска и самолет Ан-26 из Николаевска-на-Амуре. Поиски осложняются надвигающимся с юга острова снежным фронтом, в ближайшие часы ожидается ухудшение видимости.