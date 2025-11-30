ТАСС: в Сумской области на крупном складе боеприпасов ВСУ произошел взрыв

Есть погибшие среди украинских военнослужащих, сообщили в российских силовых структурах

Редакция сайта ТАСС

© Александр Река/ ТАСС, архив

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Взрыв произошел в районе Песковки Сумской области на крупном складе боеприпасов ВСУ, есть погибшие. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"В районе населенного пункта Песковка Сумской области из-за нарушения требований безопасности произошел взрыв крупного склада боеприпасов для ВСУ. Есть погибшие среди военнослужащих ВСУ, обслуживающих объект", - сказал собеседник.