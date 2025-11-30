В Омской области один человек погиб и четверо пострадали в ДТП

Водитель автомобиля Honda Accord выехал на встречную полосу и допустил столкновение с другой машиной

ОМСК, 30 ноября. /ТАСС/. При столкновении двух автомобилей в Омской области один человек погиб, четверо получили травмы. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

"В дежурную часть ОМВД России по Азовскому району поступило сообщение о ДТП с пострадавшими. <…> В результате ДТП пассажир автомобиля Honda Accord, мужчина 1975 года рождения, скончался в медицинском учреждении, пассажирам Honda CR-V, мужчине 1970 года рождения и женщине 1993 года рождения, обоим водителям понадобилась помощь медиков", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля Honda Accord двигался по дороге регионального значения Омск - Одесское - граница с Республикой Казахстан и выехал на встречную полосу. В результате машина столкнулась с автомобилем Honda CR-V.