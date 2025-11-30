В Москве пенсионерка отдала мошенникам более 27,6 млн рублей

Аферисты представились сотрудниками водоканала

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. В Москве пенсионерка отдала 27,6 млн рублей мошенникам, которые представились сотрудниками водоканала. Об этом ТАСС сообщили в столичной прокуратуре.

"Новая схема телефонных мошенников: аферисты представляются сотрудниками водоканала. Именно такую "маску" надел злоумышленник перед тем, как позвонить 69-летней жительнице столицы. Сообщение о проверке батарей отопления не вызвало у женщины подозрений и она, не усомнившись в полученной по телефону информации и не проверив ее, продиктовала звонившему код из сообщения, предоставив телефонным аферистам "поле для дальнейшей деятельности", - сообщили в надзорном ведомстве.

Позднее в схему вступил "представитель финансовой организации", затем "следователь". "По указанию звонившего женщина сделала фото сбережений и ювелирных изделий, сложила их в сумку-рюкзак и отдала курьеру, назвавшему ей кодовой слово", - пояснили в прокуратуре Москвы.

Позднее аферисты убедили женщину снять со счетов все сбережения, часть из которых она отдала курьеру, также получив от него "бумагу-уведомление", а часть перевела на указанные ей мошенниками счета.

"Общий ущерб превысил 27,6 млн рублей", - сказали в ведомстве.

В прокуратуре Москвы просят никогда и никому не сообщать коды, поступившие по СМС, не перезванивать по телефонам, указанным в сообщениях от неизвестных, а также не переходить по сомнительным ссылкам.