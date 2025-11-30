Число жертв циклона "Дитва" на Шри-Ланке увеличилось до 159

Еще 209 человек числятся пропавшими без вести

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 ноября. /ТАСС/. Жертвами тропического циклона "Дитва", который обрушился на Шри-Ланку, стали по меньшей мере 159 человек. Об этом сообщил Центр управления чрезвычайными ситуациями страны.

"Число погибших, зарегистрированных в результате неблагоприятных погодных условий по всей стране, возросло до 159. Еще 209 человек числятся пропавшими без вести", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось о 123 погибших.

Из-за последствий циклона "Дитва" в островном государстве пострадали в общей сложности почти 854 тыс. жителей. Около 124 тыс. человек были эвакуированы в 919 временных центров.

Самолеты ВВС Индии С-130 и Ил-76 доставили на Шри-Ланку 21 тонну гуманитарной помощи. В спасательных операциях в стране принимают участие вертолеты и моряки индийского авианосца Vikrant, находящегося в Коломбо с дружественным визитом, а также 80 спасателей из состава Сил быстрого реагирования Индии.

В воскресенье утром циклон "Дитва" обрушился на южный индийский штат Тамилнад. Как сообщило местное управление по борьбе с последствиями стихийных бедствий, принесенные циклоном сильные ливни затопили в штате 56 тыс. га рисовых полей, привели к разрушениям жилых домов и гибели троих жителей. Власти Тамилнада развернули в пострадавших районах спасательные операции.