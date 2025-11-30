В пригороде Киева света не было более 27 часов

Кроме того, часть Сум осталась без электричества

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Часть города Сумы на севере Украины осталась без света, в городе Вишневое близ Киева электроснабжение отсутствовало почти 28 часов. Об этом сообщают энергетики и украинское издание "Страна".

"Часть города Сумы обесточена", - сообщила в своем Telegram-канале компания "Сумыоблэнерго". Энергетики работают над восстановлением электроснабжения. В остальных районах города продолжают действовать графики почасовых отключений, сообщает компания.

Издание "Страна" отмечает, что в пригороде Киева Вишневом нарушенное ранее энергоснабжение было восстановлено. При этом света в городе не было 27 часов 47 минут.