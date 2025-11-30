Seneweb: у берегов Сенегала терпит бедствие танкер

Есть угроза утечки нефти

Редакция сайта ТАСС

ПРЕТОРИЯ, 30 ноября. /ТАСС/. Танкер Mersin терпит бедствие на рейде столицы Сенегала Дакара. Об этом сообщил новостной портал Seneweb.

По его информации, причина аварии - техническая, в машинное отделение судна поступает вода. Сигнал бедствия был получен 30 ноября. Есть основания полагать, что судно получило пробоину. Экипаж полностью эвакуирован с танкера, пострадавших нет.

Танкер находится в 24 км от Дакара. Управление по безопасности на море Сенегала сформировало кризисный штаб и принимает меры, чтобы не допустить разлива нефти.

Согласно источникам ТАСС на Йоханнесбургской фондовой бирже, Mersin, принадлежащий турецкой компании Be ikta Shipping, шел под флагом Панамы. Танкер вышел из российского порта Тамань в Дакар. На борту танкера постройки 2009 года и водоизмещением 59 тыс. тонн находится нефть или нефтепродукты.