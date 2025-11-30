В Дагестане неизвестный с ножом напал на полицейских

Полицейские применили огнестрельное оружие, мужчина погиб

МАХАЧКАЛА, 30 ноября. /ТАСС/. Неизвестный мужчина с ножом напал на полицейских на контрольно-пропускном пункте в Дербентском районе Дагестана. Сотрудники полиции применили оружие, нападавший ликвидирован, сообщается в Telegram-канале МВД по республике.

"Около 21:00 [мск] неизвестный, вооруженный ножом, совершил нападение на сотрудников полиции, несущих службу на контрольно-пропускном пункте "Джемикентский" в Дербентском районе Республики Дагестан. В соответствии с федеральным законом "О полиции" было применено огнестрельное автоматическое оружие. Нападавший с ножом получил смертельные ранения", - говорится в сообщении.

Среди сотрудников полиции пострадавших нет. Обстоятельства произошедшего устанавливается, проводится комплекс оперативных мероприятий.