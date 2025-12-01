В Северском районе Кубани обломки БПЛА повредили три частных дома

На месте происшествия работают экстренные и специальные службы

КРАСНОДАР, 1 декабря. /ТАСС/. Три частных дома и вышка сотовой связи повредили обломки БПЛА в Северском районе Краснодарского края. Пострадавших нет, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба региона.

"В Северском районе обломки БПЛА повредили три частных дома. Фрагменты упали по разным адресам в пгт. Ильский. В трех домах выбило стекла. Также повреждена вышка сотовой связи. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

На месте падения обломков БПЛА работают экстренные и специальные службы.