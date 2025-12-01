ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
В трех районах Ростовской области отразили атаку БПЛА

03:48

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 декабря. /ТАСС/. Силы ПВО отразили атаку беспилотников в Азовском, Мясниковском и Миллеровском районах Ростовской области. Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

"Ночью в Ростовской области силы ПВО отразили воздушную атаку, уничтожив и подавив БПЛА в Азовском, Мясниковском и Миллеровском районах. Люди не пострадали. Информация о последствиях на земле уточняется", - написал он. 

