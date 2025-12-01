В Новой Москве сгорел легковой автомобиль
Редакция сайта ТАСС
07:40
МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Пожар уничтожил легковой автомобиль в Новой Москве, сообщили ТАСС в столичном главке МЧС РФ.
"Поступило сообщение о пожаре по адресу: НАО, г. Московский, ул. Радужная, д. 10. Происходило загорание легкового автомобиля на площади 4 кв. метра. Загорание ликвидировано", - сказали в МЧС.
Пострадавших в результате пожара нет.
В оперативных службах агентству уточнили, что причиной пожара стала техническая неисправность автомобиля. Взрыва, о котором сообщали несколько СМИ, не было.