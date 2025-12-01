В Новой Москве сгорел легковой автомобиль

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Пожар уничтожил легковой автомобиль в Новой Москве, сообщили ТАСС в столичном главке МЧС РФ.

"Поступило сообщение о пожаре по адресу: НАО, г. Московский, ул. Радужная, д. 10. Происходило загорание легкового автомобиля на площади 4 кв. метра. Загорание ликвидировано", - сказали в МЧС.

Пострадавших в результате пожара нет.

В оперативных службах агентству уточнили, что причиной пожара стала техническая неисправность автомобиля. Взрыва, о котором сообщали несколько СМИ, не было.